  Gleitschirmflieger landet / Pferd scheut und verletzt sich nach Sturz

Fränkisch-Crumbach. Nach einem Vorfall am Sonntag (28.2.) gegen 17.55 Uhr auf der Höhe Erlau 4 in Fränkisch-Crumbach sucht die Polizei in Erbach nach einem Gleitschirmflieger, der dort gelandet ist sowie nach Zeugen der Situation. Der etwa 40 Jahre alte Gleitschirmflieger soll nach ersten Erkenntnissen im Nahbereich eines Paares, die mit ihrem Pferd unterwegs waren, gelandet sein. Nach Angaben des Paares habe dabei das Pferd gescheut, bevor es gestürzt ist und sich dabei verletzt hat.

Der gesuchte Gleitschirmflieger, seine Begleitperson, ein älterer Herr in einem silberfarbenen Kleinwagen sowie andere Zeugen des Vorfalls werden zur Klärung des Sachverhalts dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden. Telefon: 06062 / 953-0.