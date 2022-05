Glattbacher Feuerwehr bereitet das Dorffest vor

Glattbach. Es können wieder Feste gefeiert werden. In Glattbach bereiten sich die Bürger auf das Dorffest vor, das für Sonntag, 26. Juni, geplant ist. An diesem Tag sollen das neue Fahrzeug der Feuerwehr und die Tragkraftspritze eingeweiht werden, Bernd Rettig in seiner Funktion als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr ankündigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Ortsvorsteher hat sich Bernd Rettig darum gekümmert, dass aus den Mitteln des Ortsbeirates Farbe gekauft wurde. Mit zahlreichen Helfern wurde die Festhalle am Feuerwehrhaus frisch angestrichen und strahlt für das anstehende Fest in frischem Glanz. jhs/ Bild: Ortsbeirat