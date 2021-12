Gewinnzahlen vom Adventskalender

Lindenfels. Die Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Rimbach/Weschnitztal bietet die Möglichkeit, Gutes zu tun und sich dabei die Chance zu bewahren, einen von über 570 attraktiven Preisen im Gesamtwert von rund 31 000 Euro zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Weihnachtsgeld von 2021 Euro. Dieses Jahr steht die zwölfte derartige Aktion des Lions Clubs an. 5000 Adventskalender hat er dieses Jahr verkauft.

Die Gewinne können unter Vorlage des Kalenders bis zum 31. Januar beim Sponsor oder der genannten Stelle abgeholt werden. Wo das ist, steht auf der Rückseite der Kalender, ebenso wie die nötigen Telefonnummern. Jeder Kalender kann mehrfach gewinnen und nimmt an der Verlosung des Hauptpreises teil. Mit dem Reinerlös unterstützt der Lions Club gemeinnützige und soziale Projekte in der Region sowie in den Kindergärten und Schulen die Programme Kindergarten Plus, Klasse 2000 und Lions Quest.

Die Gewinnzahlen für heute:

483: Gutschein, Edeka Graulich, Mörlenbach.

776, 2459, 3099, 3425: Vier Tandem-Tickets, Kartbahn Hemsbach.

977, 2185, 4577: Gutschein, Sport 65, Weinheim.

1211, 3828: 45 Minuten Salzgrotte, Tannenhöhe Fürth.

2426: Kosmetikbehandlung, Kosmetik Art Birgit Tratzmüller, Fürth.

2526: Gutschein, Landhandel Schmitt, Fürth.

3003: Teilnahme am „Vier-Wochen Gute-Vorsätze-Programm“ im Fit-Inn, Mörlenbach.

3026, 3707: Gutschein, Frischespezialist Kai Bylitza, Birkenau.

3373: Tages-Greenfee, Golfclub Buchenhof-Hetzbach, Oberzent.

3740: Gutschein, Edeka Bylitza, Fürth.

3777: Vier Wochen Komplettnutzung, Fitnessstudio Escape, Fürth.

3984: Professionelle Zahnreinigung, Zahnarzt Swoboda, Fürth.

4054: Professionelle Zahnreinigung, Praxis Eiffler, Birkenau.

4312: Ein Pkw-Ölwechsel mit Filter, Autohaus Kiefer, Fürth.

4424: Vier Wochen mit Einweisung, Betreuung, Sauna und Kursen im Sportstudio Zeiß, Rimbach.

(Angaben ohne Gewähr). red

Info: Weitere Informationen unter lions-rimbach-weschnitztal.de