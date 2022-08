Gewagte Sprünge und rasante Enten im Lindenfelser Schwimmbad

Lindenfels. „Das war spitze“, ruft die fünfjährige Melli aus Schlierbach. Sie schwimmt ohne Angst im tiefen Wasser und versucht auf den Rücken des gelben Drachen zu klettern. Ihr achtjähriger Bruder Justin versucht, ihr zu helfen. Das zierliche Mädchen gibt nicht auf. Dann schwimmt sie zu ihrer Mutter am Beckenrand. „Mach doch mal einen Moment Pause“, sagt die zu ihrer Tochter. Die Familie ist zu Gast bei der ersten Pool-Party im Lindenfelser Freibad. Eingeladen hatte der Förderverein der Einrichtung.

2 Bilder © Gisela Grünwald

Justin hat erst in diesem Jahr Schwimmen gelernt. Angefangen hatte er vor der Corona-Pandemie. Dann fielen die Schwimmkurse aus. Die fünfjährige Melli schwimmt schon wie ein Fisch im Wasser. Sie hat es in diesem Jahr gelernt und konnte aufgrund des guten Wetters fleißig im Schwimmbad üben.

Melli und Justin beobachteten vom Schwimmerbecken aus die Sprünge der großen Jungen. Sie sollten die Gäste dazu animieren, einen Sprung aus drei oder fünf Metern Höhe zu wagen. Die weniger Mutigen hüpften dagegen von den Startblöcken am Beckenrand oder dem Ein-Meter-Brett ins tiefe Wasser. Die Älteren zeigten, was sie können. Festgehalten wurden die Sprünge von einem Profi-Fotografen, den der Schwimmbadverein organisiert hatte.

Am Eingang vom Schwimmbad gab es einen Malwettbewerb mit Kreide. Für die jüngsten Besucher war das ein großer Spaß. Sie liebten auch das Angebot der Freiwilligen Feuerwehr Lindenfels, die mit einem Löschfahrzeug zum Schwimmbad gekommen war. Gerne ließen sich die Kleinen die Technik zeigen und fühlten sich hinter dem Steuer wie echte Feuerwehrmänner.

Löschkette um das Planschbecken

Die Feuerwehrleute hatten auch eine alte Löschspritze mitgebracht. In diese wurde Wasser eingefüllt, und dann durften die Kinder mit dem dazugehörigen Strahlrohr um die Wette löschen. Mit dem Wasserstrahl mussten Dosen hinter einer Wand getroffen werden. Die Jüngsten wurden dabei von ihren Eltern unterstützt. Höhepunkt war dabei die Bildung einer Löschkette mit Eimern rund um das Planschbecken.

Eine Jury aus drei Jungen übernahm die Wertungen beim Arschbomben-Wettbewerb. Preise gab es aber für alle Teilnehmer. Im Anschluss konnten die Kinder ihre Fähigkeiten beim Tauchen zeigen. Gefolgt von einem Biathlon: um das Becken rennen und anschließend Schwimmen.

Höhepunkt für Eltern und Kinder war das Entenrennen. Die gelben Schwimmenten warteten aufgereiht nebeneinander am Eingang auf die Kinder. Vorher gab es kostenlos Pizza, die die Besucher selber mit ihren Lieblingszutaten belegen durften. „Endlich mal eine Abwechslung zu Pommes und Wurst“, sagte Lina zu ihrer Freundin Lilly. Wer wollte, konnte Gyros essen oder sich am Kuchenbuffet etwas aussuchen.

Rund 500 Besucher wurden im Lindenfelser Freibad gezählt, obwohl der Sommer ausgerechnet zur Pool-Party ein wenig nachgelassen hatte. Die Party sollte ein Dankeschön an die Kinder und Jugendlichen sein, die in diesem Sommer das Freibad so häufig besucht hatten. Auch wenn die Liegewiese rund um die Becken im Moment genauso vertrocknet ist, wie alles im Umfeld. „Das Meeresrauschen und den Strand denke ich mir einfach dazu“, berichtete Lina.