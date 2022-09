Gesundheitsspiele in Reichelsheim

Reichelsheim. Am Donnerstag, 22. September, gibt es unter dem Titel „Einfach bewegend“ Gesundheitsspiele an der Georg-August-Zinn Schule (GAZ) in Reichelsheim. Zahlreiche dritte und vierte Klassen der benachbarten Grundschulen werden mit den Schülern der fünften und sechsten Klassen der GAZ Bewegung, Sport, Spiel und einen spannenden Gesundheitsunterricht erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Bewegungswerkstatt geht es um den Zusammenhang zwischen Lernen und Bewegung. Bei WheelUp rollt alles: Scooter, Inline-Skates, Waveboard und mehr. In Workshops können die Kinder Neues ausprobieren.

Die regionalen Gesundheitsspiele werden vom Staatlichen Schulamt in Kooperation mit der GAZ und weiteren Partnern angeboten. Beginn ist um 8.45 Uhr. Schüler der Jahrgangsstufe Q1 der GAZ werden als Gesundheitsbotschafter, Sporthelfer und Helfer die Sportlehrer unterstützen. Die Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zehn kommen nicht in die Schule, sondern lernen zu Hause. Der Unterricht orientiert sich am Stundenplan und wird von den Lehrern koordiniert. Für die Schüler der E-Phase ist ein Fachtag der Fachschaft Französisch angesetzt, die Jahrgangsstufe Q3 hat Unterricht nach Plan. red