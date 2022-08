Gesprächsrunde mit Till Mansmann

Lindenfels. Der FDP-Ortsverband Lindenfels lädt zu einer Gesprächsrunde mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Till Mansmann ein. Termin ist am heutigen Mittwoch, 17. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Waldschlösschen in Lindenfels. „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die prekäre Energie-Situation und die bedrohliche Perspektive einer steigenden Inflation stellt unser Land nach der Corona-Pandemie vor neuerliche, große Herausforderungen. Till Mansmann möchte gerne mit den Menschen in seinem Wahlkreis ins Gespräch kommen, um diese Eindrücke in die Arbeit im Deutschen Bundestag einfließen zu lassen“, heißt es in der Einladung. red

