Mit einem flotten, musikalischen Start erfreute der neue Dirigent des gastgebenden Gesangvereins Concordia Unter-Abtsteinach, Martin Steffan, mit seinem gemischten Chor. Es war wohl das erste Mal bei einer Hauptversammlung des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald, dass die Delegierten der Vereine in einen Kanon einbezogen wurden und gemeinsam sangen. „Singing All Together, Singing Just For Joy“

...