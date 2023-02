Gereimte Predigt in Winterkasten

Winterkasten. Nach drei Jahren Zwangspause lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag, 19. Februar, ab 10.31 Uhr zum Winterkäster Fastnachtsgottesdienst ein. Er findet auf dem Hof Treusch / Daum in der Hauptstraße 66 in der dortigen Remise statt.

„In der neuen Remise sitzen wir vor Regen geschützt. Nur bei ganz großer Nässe und Kälte treffen wir uns in der Waldhufenkirche“, so Pfarrer Sebastian Hesselmann. Die Ansprache wird der Pfarrer wieder in Form einer gereimten Büttenpredigt mit der roten Nase vorm Gesicht halten. „An dieselbe müssten wir uns alle viel öfter fassen“, meint er.

Und so wird es in der Predigt natürlich Ausflüge in Gesellschaft und Politik geben. Fastnacht ist auch immer auch eine Form des Widerstands gegen Mächte und Gewalten. Zum und für die Zeit nach dem Gottesdienst sind alle Besucher zu einem wärmenden Feuerzangenbowlen-Punsch sowie zum Kirchenkaffee eingeladen. Zusätzlich werden frische Muffins angeboten.

Die musikalische Gestaltung übernimmt Christian Gärtner. Die Besucher dürfen gerne verkleidet erscheinen. red