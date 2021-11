Geopark-Wanderung morgen in Fürth

Fürth. „Waldbau – alles wiederholt sich, Kreisläufe in der Natur“ ist der Titel einer Wanderung des Geopark-vor-Ort-Teams Fürth am morgigen Sonntag, 21. November. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forsthaus Almen in Weschnitz.

Während der dreistündigen Wanderung mit dem Fürther Revierförster Jens-Uwe Eder und Mitgliedern des Geoark-Teams können die Teilnehmer unter anderem darüber diskutieren, warum sich alles immer wiederholt. Warum kann man das emotional berührende Waldbild nicht einfrieren?

Stattdessen unterliege der Wald zahlreichen Prozessen, die ihn am Leben hielten, heißt es in der Einladung. Welche Prozesse sind das und wie kann man sie erkennen? Wann ist ein Wald erst Wald?

„Die Sichtweise ändert sich mit seiner Nutzungsform, wie beispielsweise der Kohlenmeilerei oder den Niederwäldern. Dabei ist der Wald keine Holzfabrik, sondern ein Ökosystem“, schreibt das Geopark-vor-Ort-Team weiter. red

