Gemütliches Beisammensein der Gartenfreunde in Schlierbach

Schlierbach. Der Obst- und Gartenbauverein Schlierbach ist aus dem Vereinsleben des Lindenfelser Stadtteils nicht wegzudenken. Ob bei Weihnachtsmarkt oder Kerb, die Mitglieder gehören zum festen Bestandteil der Festivitäten im Dorf. Und doch fehlt es an Nachwuchs, an jüngeren Mitgliedern, die den Verein am Leben halten und sich engagieren wollen.

Auch die Corona-Pandemie war ein Problem, denn es fehlte an Gelegenheiten zum Treffen, zur Geselligkeit und zum Gedankenaustausch. Mit regelmäßigen Treffen jeweils am letzten Dienstag im Monat möchte der Obst- und Gartenbauverein nun das Vereinsleben wieder ankurbeln. Beim Kaffeeklatsch im Hof-Kaffee Meister in Schlierbach ist jeder willkommen. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. tn/Bild: Thomas Neu