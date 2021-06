Gemeindereferentin stellt sich vor

Lindenfels. Die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt am kommenden Sonntag, 27. Juni, um 10 Uhr zu einem Präsenzgottesdienst in die Evangelische Kirche ein. In diesem Gottesdienst stellt Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig der Gemeinde eine neue Mitarbeiterin vor.

AdUnit urban-intext1

Die Gemeindepädagogin Lydia Ploch ist im Dekanat keine Unbekannte mehr. Nach Erfahrungen in der Seniorenarbeit hat sie seit drei Jahren die Projektstelle für den Bereich der Generation 55 plus im Dekanat Bergstraße inne, bisher mit dem Dienstsitz in der Evangelischen Gemeinde Fürth. Seit Mai 2021 ist sie auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels angesiedelt.

Am kommenden Sonntag begrüßt die Gemeinde Lydia Ploch in ihrem Gottesdienst. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, im Freien vor der Kirche mit ihr ins Gespräch zu kommen. Während des Gottesdienstes gilt Maskenpflicht und das Einhalten der Abstandsregeln. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von der Organistin Susanne Bonn. red