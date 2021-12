Die Gemeindepädagogin für innovative Altenarbeit in Fürth und Lindenfels, Lydia Ploch, verlässt das Evangelische Dekanat Bergstraße und wechselt in die Klinikseelsorge nach Mainz. Am 6. Dezember (16 Uhr) wird sie in der Christuskirche Heppenheim verabschiedet.

Seelsorge war Bestandteil ihres Studiums, sie sammelte dabei auch praktische Erfahrungen mit wöchentlichen Einsätzen in der

