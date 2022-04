Gemeinden in Lautertal und Lindenfels feiern Ostern wieder in den Kirchen

Lautertal/Lindenfels. Zum höchsten christlichen Fest Ostern an diesem Wochenende bieten die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels zahlreiche Gottesdienste an. Nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln sind in diesem Jahr wieder Präsenzgottesdienste in den Kirchen möglich.

Es gibt allerdings noch Regelungen, die zu beachten sind. So weisen die Lautertaler evangelischen Gemeinden auf das Hausrecht ihrer Kirchenvorstände hin. In den Gottesdiensten gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Anmeldungen sind nicht mehr nötig. Zur besseren Organisation der Gottesdienste mit erwartetem starkem Besuch sind Anmeldung über die Internet-Seite kirchspiel-lautertal.de allerdings erwünscht.

In den Gottesdiensten der Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels bleibt es ebenfalls bei der Maskenpflicht in den Innenräumen der Kirchen, allerdings müssen keine Abstände zwischen den Gläubigen mehr eingehalten werden. Zudem entfallen die Kontrollen im Hinblick auf die 3 G-Regel, die Einbahnregelung in den Pfarrkirchen sowie die Vorschrift zum Vermeiden von Ansammlungen nach den Gottesdiensten. Damit bedarf es keines Ordnerdienstes mehr.

In Beedenkirchen gibt es morgen (Karfreitag) ab 15 Uhr einen Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu. Der Familiengottesdienst am Ostersonntag, 17. April, beginnt um 10.30 Uhr.

In der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim ist morgen ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht. Am Ostersonntag feiert Pfarrerin Marion Mühlmeier ab 6 Uhr mit der Gemeinde die Osternacht. Geboten wird ein Gottesdienst vor dem Sonnenaufgang, in dem Licht und Dunkel, Text, Musik und Stille sich begegnen. Der Posaunenchor gestaltet die Feier musikalisch. Es wird allerdings kein gemeinsames Osterfrühstück im Gemeindehaus geben.

Für 10.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde zu einem Familiengottesdienst ein. Über die Osterfeiertage lädt die Gemeinde außerdem zum Besuch ihres Ostergartens an der Kirche ein.

Die evangelische Kirchengemeinde in Lindenfels bietet trotz der Vakanz ihrer Pfarrstelle alle bisher gewohnten Gottesdienste zum Osterfest an, wie der Kirchenvorstand mitteilte. Heute (Gründonnerstag) ist ab 19 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl. Propst Stephan Arras wird ihn gestalten. Hierfür hat sich die Vorbereitungsgruppe eine besondere Art des Abendmahls einfallen lassen: Die Gemeinde sitzt an einem Tisch.

Morgen ist als Prediger Dekan Arno Kreh zu Gast. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr wird es eine Andacht am Kreuz im Kirchgarten geben, die vom Kirchenvorstand gestaltet wird.

Am Ostersonntag wird es eine Feier der Osternacht geben. Diese wird von Propst Stephan Arras gestaltet. Beginn ist um 6 Uhr am Feuer vor der Kirche. Anschließend ist die Gemeinde zum Osterfrühstück in das Bürgerhaus eingeladen. Ab 10 Uhr wird Prädikant Johannes Winkler den Sonntags-Ostergottesdienst halten.

Die Reihe der Gottesdienste wird am Ostermontag abgeschlossen. Pfarrerin Bettina Nicklas-Bergmann aus Fürth lädt für 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit einer anschließenden Ostereiersuche im Pfarrgarten ein.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels ist heute ab 18 die Feier des letzten Abendmahls. Die Karfreitagsliturgie wird morgen ab 15 Uhr begangen. Die Gläubigen sind eingeladen, Blumen zur Kreuzverehrung mitzubringen.

Zur Feier der Osternacht gibt es am Karsamstag, 16. April, ab 21 Uhr einen Gottesdienst in Fürth. Am Ostersonntag ist dann in Lindenfels ab 11 Uhr ein Hochamt sowie ab 18 Uhr die zentrale Ostervesper mit sakramentalem Segen für den Pfarreienverbund. Auch am Ostermontag wird ab 11 Uhr ein Hochamt in der Kirche St. Petrus und Paulus gefeiert.

In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach ist heute ein Tischabendmahl-Gottesdienst im Gemeindehaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Morgen wird ab 11 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche gefeiert. Dort ist für Ostersonntag ab 6 Uhr morgens der Gottesdienst zur Osternacht geplant.

Die Osterfeiertage gehen zu Ende mit einem Gottesdienst am Ostermontag ab 10 Uhr, ebenfalls in der evangelischen Kirche.

In der katholischen Kirche St. Andreas in Reichenbach wird morgen ab 15 Uhr die Karfreitagsliturgie gefeiert. Den Gottesdienst hält Pater Simon. Am Ostersonntag und am Ostermontag ist jeweils ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pater Simon.

In Schlierbach feiert die evangelisch-reformierte Gemeinde heute ab 19 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl zum Gründonnerstag. Morgen ist ab 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst, an dem der Posaunenchor der Gemeinde teilnimmt.

Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es jeweils Gottesdienste ab 9.30 Uhr in der Schlierbacher Kirche. Alle Feiern werden von Pfarrer Martin Polivka geleitet.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten feiert morgen ab 10 Uhr einen Gottesdienst mit „Abendmahl im Glas“ in der Waldhufenkirche. Dabei wird das Friedensgebet für die Ukraine und um den Erhalt des Friedens in Rest-Europa eingeschlossen. Der Gottesdienst wird von Andreas Schäfer an der Orgel und dem tansanischen Musiker Elisha Mbukwa als Sänger gestaltet.

Am Ostersonntag wird die Osternacht ab 6 Uhr in der Waldhufenkirche gefeiert. Der Gottesdienst ist einer der schönsten und feierlichsten des ganzen Jahres, wenn bei den Lesungen der uralten Texte der Bibel das Licht des Ostertages über der versammelten Gemeinde aufscheint.

Am Ostermontag ist ab 10 Uhr ein traditioneller Ostergottesdienst in Winterkasten.