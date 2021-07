Gemeindehaus wieder für Gruppen geöffnet

Lindenfels. Die Mitglieder des Vorstands der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels haben sich jüngst zur Bilanzierung ihrer bisherigen Arbeit und zur Planung des weiteren Vorgehens zu einer Klausurtagung in des Albert-Schweitzer-Haus getroffen.

Zu Beginn schauten sie zurück auf die ganz neuen Herausforderungen, die mit der Pandemie auf sie zugekommen waren. Dabei stellten sie fest, dass darin durchaus auch positive Energien freigesetzt wurden, die die Gemeindearbeit vor Ort sogar belebten. So entdeckte die Gemeindeleiter die neuen Medien für Online-Gottesdienste und andere Beiträge für sich, indem sie einen eigenen You Tube-Kanal, den Lindenfelser Lichtblick, einrichteten. Um auch diejenigen zu erreichen, die nicht die Möglichkeiten dieser Medien nutzen können, gestalteten sie einen Oster- und einen Hoffnungsgarten rund um die Kirche und verteilten zu den großen Festen Andachtstüten mit Anregungen zur gottesdienstlichen Feier zu Hause. Manches davon soll auch jetzt, da die Gemeinde wieder Präsensgottesdienste feiern kann, beibehalten werden.

Am zweiten Klausurtag beschäftigte sich der Kirchenvorstand nach einer Andacht von Anika Westenberger zunächst intensiv mit der Ökumene vor Ort. Hintergrund dafür sind die Verhandlungen mit der katholischen Ortsgemeinde über die Möglichkeit einer eventuellen zukünftigen gemeinsamen Nutzung der katholischen Räumlichkeiten nach der geplanten Aufgabe des evangelischen Gemeinde- und Pfarrhauses.

Den Mitgliedern des Kirchenvorstands war dabei nicht nur die räumliche, sondern auch die inhaltliche Nähe zwischen den Konfessionen wichtig. Dabei gehe es nicht um die Aufgabe der eigenen Position, sondern um Begegnung auf Augenhöhe in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung wie sie bereits in den bisherigen Gesprächen zwischen den Konfessionen deutlich wurde und in Lindenfels schon lange in vielen Bereichen der Gemeindearbeit praktiziert werde, betonten die Mitglieder im Nachgang in einer Pressemitteilung.

Gottesdienste wieder in Präsenz

Ein weiteres Thema war demnach die Gestaltung der bevorstehenden Pfarrstellen-Vakanz, nachdem die bisherige Stelleninhaberin, Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig, zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand wechseln wird. Um gute Lösungen für diese Zeit zu finden und die Gemeinde trotz Stellenkürzung um 50 Prozent weiterhin so lebendig zu erhalten wie sie es jetzt ist, führe der Kirchenvorstand nicht nur zahlreiche Gespräche mit dem Dekanat und den umliegenden Nachbargemeinden, sondern überlege auch, wie Interessen und Begabungen aus der eigenen Gemeinde genutzt werden können.

Da die Corona-Inzidenzzahlen in der Region zurückgehen und die Zahl der Geimpften steigt, beschloss der Kirchenvorstand, das Gemeindehaus im Seewiesenweg wieder für Gruppen zu öffnen – unter Einhaltung des Hygienekonzepts der Gemeinde.

Auch die Gottesdienste können wieder präsent und mit gemeinsamen Gesang, jedoch unter Beachtung der Abstandsregeln, gefeiert werden. Auf den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht mehr.

Auch der ökumenische Kirchenchor darf wieder im Freien oder in der Kirche mit zweieinhalb bis drei Metern Abstand zwischen den Sänger gemeinsam proben.

Die Klausurtagung endete mit einem kleinen Grillfest im Hof des Albert-Schweitzer-Hauses. Alle Teilnehmenden empfanden dieses Wochenende bei einer abschließenden Auswertung als ausgesprochen anregend, erfolgreich und wohltuend.

Auch Pfarrerin Grimm-Helbig freute sich, mit einem solch engagierten Kirchenvorstand zusammenarbeiten zu dürfen. d re