In Erinnerung an den Künstler Artur Dieckhoff, der im November 2020 in Hamburg verstorben ist, sind im Lindenfelser Drachenmuseum seine großformatigen Bilder der Serie „Arturs Tatzelwürmer“ ausgestellt. Sie wurden schon einmal in einer Ausstellung im Jahr 2019 an gleicher Stelle gezeigt.

Damals hatte Dieckhoff in einer Grußadresse an das Drachenmuseum folgendes zu der Bilderserie

...