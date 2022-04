Gemalte Tatzelwürmer im Drachenmuseum

Lindenfels. In Erinnerung an den Künstler Artur Dieckhoff, der im November 2020 in Hamburg verstorben ist, sind im Lindenfelser Drachenmuseum seine großformatigen Bilder der Serie „Arturs Tatzelwürmer“ ausgestellt. Sie wurden schon einmal in einer Ausstellung im Jahr 2019 an gleicher Stelle gezeigt.

Damals hatte Dieckhoff in einer Grußadresse an das Drachenmuseum folgendes zu der Bilderserie geschrieben: „Mit Freude sende ich diesen feurigen Gruß anlässlich der Ausstellung meiner Tatzelwürmer-Mappe im Januar 2019. Vor 30 Jahren besuchten mich in der alten Buchdruckerei in Hamburg um Mitternacht (Nachtarbeit ist bei uns Druckern immer angesagt) merkwürdige Wesen. Bunt, zackig, durstig. Wir aßen und tranken .... und natürlich durfte das Fabulieren nicht fehlen. Bei Sonnenaufgang war die Geschichte der Tatzelwürmer schon in Blei gesetzt und die Bilder skizziert. Farbholzschnitte sprangen mich an .... wie der Löwe den Gaul. Ach ja: Das Fabulieren ging selbstfauchend weiter.“

30-teilige Serie

Seine Grafiken zeigen den Drachen als kleinen Tatzelwurm und sind begleitet von humorvollen Texten. Der Künstler war als Schriftsetzer, Büchermacher und Regisseur animierter Holzschnittfilme bekannt. Die Serie „Arturs Tatzelwürmer“ ist 1989 in einer Auflage von 30 Stück erschienen und besteht aus neun Farbholzschnitten. Im Besitz des Drachenmuseums befindet sich die Nummer 18/30 der Serie.

Wegen seiner schweren Erkrankung konnte Dieckhoff an der Eröffnung der Ausstellung nicht teilnehmen. An seiner Stelle nahm seine Frau Martina Diestel daran teil. Anlässlich des Zehn-Jahre-Jubiläums des Drachenmuseums im Jahr 2020 hatte Dieckhoff das Buch „Andre Zeiten, andre Drachen“ mit Texten von Christian Morgenstern zusammengestellt. Einige Exemplare davon sind im Drachenmuseum erhältlich. red