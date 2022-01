Geldbörse aus Auto in Eulsbach gestohlen

Eulsbach. Ein grauer Ford, der im Eulsbacher Bergweg abgestellt war, ist in der Nacht zum Montag in das Visier Krimineller gerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten am Wagen zu schaffen und erbeuteten im Anschluss eine schwarze Geldbörse, schreibt die Polizei. Darin befanden sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente des Besitzers.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite. Der Schaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 melden. „Beherzigen Sie im eigenen Interesse die Bitte der Polizei, Ihre Fahrzeuge verschlossen zu halten und keine persönlichen Wertgegenstände, auch nur bei kurzer Abwesenheit, im Auto zu belassen“, schreibt die Polizei Südhessen dazu. ots