Geld und Handys in Reichelsheim gestohlen

Reichelsheim. Geld und Handys im Gesamtwert von über 10 000 Euro wurden nach einem Einbruch in der Nacht zum vergangenen Sonntag, aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Darmstädter Straße, Nähe Konrad-Adenauer-Allee in Reichelsheim erbeutet. Zwei Täter flohen nach Angaben der Polizei mit einem dunklen BMW oder Audi, älteres Modell, der auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Männer trugen Mund-Nasen-Bedeckungen und waren mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet, als sie ihre Beute in einem blauen Müllsack und einem Karton wegtrugen. Das Alter wird auf bis zu 20 Jahre geschätzt. Einer von ihnen dürfte eine Körpergröße zwischen 1,51 und 1,60 Meter haben, während der andere mit 1,81 bis 1,90 Meter deutlich größer ist.

Um in das Handygeschäft einzubrechen, wurde zwischen 23.20 Uhr und Mitternacht die Glaseinfassung der Tür eingetreten. Die 25 Handys wurden aus einem aufgebrochenen Tresor entwendet. Zuvor steckten die Täter Geld aus der Wohnung ein. Für den Einbruch in die Wohnung wurde die Terrassentür aufgehebelt. pol

Info: Hinweise an die Polizei in Erbach (Tel.: 06062 / 9530)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2