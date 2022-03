Geld aus Autos in Fahrenbach gestohlen

Fahrenbach. Unbekannte haben in Fahrenbach zwei geparkte Autos heimgesucht. Wie die Polizei berichtete, meldeten sich Zeugen am Donnerstag gegen 20 Uhr. Die Autos waren in der Erich-Kästner-Straße und der Wendelinusstraße abgestellt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten lediglich einen geringen Geldbetrag. Schaden an den Autos entstand nicht.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Pkw sollten außerdem immer abgeschlossen werden, wenn sie verlassen werden. pol

Info: Hinweise an die Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252/7060)