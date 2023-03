Gehäkelter Gargoyle fürs Lindenfelser Drachenmuseum

Lindenfels. Seit einigen Jahren bevölkern gehäkelte Drachen in verschiedenen Formen, Farben und Größen das Drachenmuseum in Lindenfels. Sie sind in Vitrinen ausgestellt und auch im Shop des Museums erhältlich. Sie alle wurden von Gabriele Steinbach aus Bürstadt in Handarbeit extra und ehrenamtlich für das Drachenmuseum gefertigt.

Jetzt hat Steinbach ein besonders großes und aufwendiges Exemplar in Form eines Gargoyles hergestellt und dem Museum gestiftet. Gargoyles sind ursprünglich Wasserspeier an gotischen Kirchen und stellen Fabelwesen, unter anderem drachenartige Figuren, dar. Erfreut über den besonderen Zuwachs im Deutschen Drachenmuseum zeigte sich der Vorsitzende des Trägervereins, Peter Kurfürst, der den Gargoyle zusammen mit Ruth Barbagallo und Peter C. Woitge in Empfang nahm. Kurfürst bedankte sich bei Gabriele Steinbach für das Geschenk und ihre vielfältige Unterstützung des Museums.

Bei einem Rundgang durch die Museumsräume mit Gabriele und Stefan Steinbach wurde ein Platz für den Gargoyle gesucht und gefunden. Er wird einen Blickfang für die Besucher darstellen. red/Bild: Museum