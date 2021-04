Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet / Polizei nimmt 19-jährigen Tatverdächtigen fest

Erbach. Nachdem am Mittwochabend (14.4.) zwei Männer Gegenstände aus mehreren Fahrzeugen entwendet haben, konnte die Polizei einen der Tatverdächtigen festnehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die beiden Männer gegen 20.30 Uhr an einem braunen Mazda in der Illigstraße zu schaffen, wobei sie offenbar während ihres kriminellen Vorhabens vom Eigentümer gestört wurden. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Schlossplatz. Einem aufmerksamen Zeugen gelang es, einen der Flüchtigen in der Bahnstraße festzuhalten und die Polizei zu alarmieren. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stießen die Ordnungshüter unter anderem auf einen Fahrzeugschlüssel, den der 19-jährige Festgenommene bei sich hatte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Schlüssel aus einem grauen Audi, der in der "Alten Poststraße" abgestellt war, stammen soll. Wegen des Verdachts des Diebstahls, musste der 19-Jährige die Beamtinnen und Beamten mit auf die Polizeistation begleiten.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie nach seinem flüchtigen Komplizen, dauern derzeit noch an. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 19-Jährige nach Hause entlassen.