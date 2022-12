Geflügelschau in Schlierbach

Schlierbach. Der Rassegeflügelzuchtverein Ornis Lindenfels und Umgebung präsentiert bei der Lokalgeflügelschau über 200 Hühner, Zwerghühner und Tauben in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen. Die Tiere wurden in die Käfige eingesetzt und von den Preisrichtern mit den Noten vorzüglich bis mangelhaft bewertet. Somit hat der Züchter einen Überblick über die Qualität seiner Tiere und weiß, welche er zur Zucht für das kommende Jahr verwenden kann. Die Schau ist am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1