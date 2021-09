Gefährliches Überholmanöver in Reichelsheim

Reichelsheim. Am Freitag kam es gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 47 kurz vor der Hutzwiese in Reichelsheim zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtete, war der Fahrer eines Pkw in Richtung Michelstadt unterwegs. Auf einer geraden Strecke habe der Reichelsheimer trotz unklarer Verkehrslage ein Auto überholt und dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet.

Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in den Straßengraben fuhr, sich mehrfach drehte und auf der Straße zum Stehen kam. Sein zwölfjährige Beifahrer sowie er selbst wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde die B 47 gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. Den Unfallverursacher erwarte ein Strafverfahren. pol