Für die Deutschlehrer der Heinrich-Böll-Schule in Fürth ist die Mediothek das Herz der Schule. In Zeiten des Lockdowns stand es still. Verwaist waren die Räume, in denen normalerweise die Schüler der integrierten Gesamtschule in den Pausen in Büchern schmökern, Spiele spielen oder an Computern im Internet surfen. Keine Sonderausstellung lockte die Mädchen und Jungen an, kein Autor faszinierte

...