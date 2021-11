Fürth. Die Kolpingsfamilie Fürth feiert am Sonntag, 5. Dezember, ihren Kolpinggedenktag mit einer Eucharistiefeier ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom katholischen Kirchenchor, der an diesem Tag ebenfalls seiner Mitglieder gedenkt. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes in der Kirche sind FFP-2 Masken oder Einmal-OP-Masken zu tragen. Die Feier mit Ehrungen im Kolpingheim wird aufgrund der Pandemie verlegt. Sie soll am Josephstag, 19. März, nachgeholt werden. red

