Gedanken zur Lindenfelser Kulturarbeit

Lindenfels. Wie könnte sich die Lindenfelser Kulturarbeit entwickeln? Dieser Frage geht Lennart Scheuren in einem siebenseitigen Papier nach. Scheuren, Tonmeister und Musiker, ist Mit-Initiator des Life-Festivals, das diesen Sommer erstmals in Lindenfels stattfand.

Bürgermeister Michael Helbig hat dieses Papier nun dem Lindenfelser Hauptausschuss vorgelegt. „Ich halte das für sehr beachtenswert und möchte es auch in den Gremien weiter erörtern“, kündigte der Rathauschef an.

Das Papier sei „keine wissenschaftliche Ausarbeitung“, sondern ein „kreativer Umgang mit Tatsachen, mit denen Lindenfels konfrontiert ist sowie freien Gedankenspielen“, die einer gemeinsamen Vision für die Kulturarbeit dienen könnten“, schreibt Scheuren im Vorwort.

Im folgenden beschreibt der Verfasser in Stichworten die Gegebenheiten aus seiner Sicht und zeigt zum Teil Lösungsansätze auf. Der Mangel an Gewerbeflächen ermögliche aus seiner Sicht nur Kultur und Tourismus oder Digitalisierung, um den Standort richtig zu nutzen. Dabei müsse es aber auch einen Konsens zwischen zahlendem Publikum und Einwohnern geben – schließlich sei Lindenfels ein Kurort, in dem sich Menschen erholen sollen. Dennoch müsse das Potenzial der Burg und der Stadt als Veranstaltungsort genutzt werden.

Aufwendiger Festaufbau

Im folgenden zeigt Scheuren auf, was aus seiner Sicht verbessert werden kann. Der Festaufbau auf der Burg aus den 70er Jahren etwa „frisst zu viel Auf- und Abbauzeit“ und sei bis auf das Bühnendach nur für das Burgfest nutzbar. Scheuren schwebt deshalb eine neue Burgüberdachung vor, die flexibler sei, weniger Lagerfläche in Anspruch nehme und die Burg als Ort aufwerte.

Vorschläge hat Scheuren auch zu bestehenden Veranstaltungen. Beim Burg- und Trachtenfest gelte „verstärken, was gut ist, ablassen von dem, was überholt ist“. Den aufwendigen Aufbau des Tanzbodens sieht er als nicht zeitgemäß an. Neue Systeme seien in wenigen Stunden aufgebaut.

Es gelte außerdem, sich um eine dauerhafte Förderung für den Burgfestumzug zu bemühen. Zudem müsse es weiter Alternativen zum Feuerwerk geben, wie etwa Lichtinstallationen – was teuer sei.

Die Lindenfelser Brauchtumstage seien an sich gut wie sie sind, allerdings könne mit mehr Workshops zu altem Handwerk, Einbeziehung der Schulen, Übernachtungsmöglichkeiten und abendlicher Musik oder Theater ein jüngeres Publikum angesprochen werden, ist Scheuren überzeugt.

Ideen für Freibad und Klinik

Den Verein Drachenvolk, der möglichst authentisch das Leben im Mittelalter darstellen will, müsste die Stadt nach Scheurens Ansicht unterstützen wo sie kann. So könne „ein großes Kulturevent als Highlight der Mittelalterszene entstehen“. Er spricht sich außerdem für einen Lindenfelser Kulturpass aus, der den Inhabern den Eintritt in sämtliche Kultureinrichtungen der Burgstadt und zu ausgewählten Veranstaltungen ermöglicht. Der Infopunkt an der Burg könne mit reduzierter bäuerliche Küche und eine E-Bike-Ladestation aufgewertet werden.

Gedanken hat sich Scheuren auch zum Neubau des Schwimmbads gemacht. Der historische Stil solle erhalten werden, um zum Markenzeichen zu werden. Zusätzliche Ideen sind Gebäudeaufstockungen mit Räumen für Kulturschaffende, Arbeitsräume mit schnellem Internet oder gar eine Ganzjahresnutzung durch temporäre Überdachung. Räume für kreative und Gründer kann sich Scheuren auch im alten Luisenkrankenhaus und anderen Leerständen vorstellen.

Eine große Herausforderung stellten das Parkplatzangebot und der Nahverkehr bei Veranstaltungen dar. An der Stelle empfiehlt Scheuren ein Parkplatzssystem, bei dem etwa die Autos mit dem meisten Insassen am nächsten am Stadtzentrum parken können.

Weitere Ideen sind eine Neuorganisation der Internetseite, und der digitalen Kommunikationsplattformen. Lindenfels müsse als Marke auftreten.

Aus alldem könne ein Gesamtkonzept entstehen. „Zusammengefasst gibt es unglaublich viele Möglichkeiten“, schreibt Scheuren am Ende des Papiers. Es brauche nur den Mut und den Willen zur Veränderung. kbw