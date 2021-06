Gedanken zum Balsam für die Seele

Winterkasten. Wieder einmal lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten zu einem Online-Gottesdienst ein, am Sonntag (27. Juni) ab 10 Uhr. Diesmal wird das Team um Aufnahmeleiter Christian Gärtner verstärkt durch Mitglieder des Gospelchors Winterkasten, die erstmals nach dem Lockdown als Teilchor wieder auftreten.

Der Gottesdienst wird aus dem Pfarrgarten in Winterkasten übertragen und von Andreas Schäfer am Klavier begleitet. Pfarrer Sebastian Hesselmann macht sich Gedanken um Dinge, die der Seele, ganz allgemein und auch der Nase guttun. Auf die Idee wurde er von seiner Frau gebracht, die in einem Gespräch mit Spaziergängerinnen über (aus religiösen Gründen sonntags angeblich zu unterlassende) Pflege für Blumen sagte, dass das doch „Balsam für die Seele“ sei. Solcher Balsam sei wohltuend nach langer grauer Zeit. red

Info: Der Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar oder auf der Homepage der Gemeinde unter ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com