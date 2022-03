Gebete in Lindenfels für den Frieden

Lindenfels. Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Lindenfels werden gemeinsam für die kommenden Sonntage zu Friedensgebeten einladen. Dazu hat sich ein gemeinsamer Vorbereitungskreis gebildet.

„Wir wollen dem Krieg und dem Unrecht in der Ukraine durch Gebet begegnen, wie es an vielen anderen kirchlichen Orten schon praktiziert wird. Wir bitten um Gottes Beistand und Hilfe für die leidenden Menschen, die von Waffengewalt, Hunger, Kälte, Flucht und mangelnder medizinischer Versorgung bedroht sind“, betonen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe in einer Mitteilung.

Es solle ein Gebet im Vertrauen auf Gott sein, mit der Bitte, vor allem den leidenden Menschen beizustehen, den politisch Handelnden Weisheit und Versöhnung zu schenken und den Gott des Friedens zu bitten, dort zu helfen, wo Menschen Krieg im Sinn hätten.

Die ökumenischen Friedensgebete sind zunächst für die Sonntage in der Fastenzeit geplant und werden jeweils abwechselnd in den beiden Kirchen in Lindenfels sein. Die Kollekten sind für Unterstützungsprojekte für die ukrainische Bevölkerung vorgesehen.

Folgende Termine sind geplant:

Sonntag, 20. März: 18 Uhr in der evangelischen Kirche

Sonntag, 27. März: 17 Uhr in der katholischen Kirche

Sonntag, 3. April: 17 Uhr in der evangelischen Kirche

Sonntag, 10. April: 18 Uhr in der katholischen Kirche. red