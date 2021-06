GAZ in Reichelsheim sucht FSJ-Kräfte

Reichelsheim. Auch wenn die Schule vorbei ist, wissen noch nicht alle Absolventen genau, wie es weitergehen soll? In dem Fall bietet sich unter anderem ein Freiwilliges soziales Jahr an. Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim bietet ein solches Angebot.

Die Schule sucht zum 1. Juli noch eine weitere FSJ-Kraft zur Besetzung ihrer Mediothek. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Medienausgabe und die Medienverwaltung. Zu den Aufgabenbereichen zählen außerdem die Unterstützung bei der Lernmittelverwaltung in der Schulbücherei und die Verstärkung des Cafeteria-Teams zur Mittagszeit. Darüber hinaus geht es um die Mitarbeit im Bereich Bewegte Schule sowie die Betreuung von Klassen bei spontanem Lehrerausfall.

Folgende Voraussetzungen werden von den Bewerbern auf die Stelle erwartet: Sie sollten volljährig sein und Freude an dem Umgang mit jungen Menschen haben. Ebenso sollte ein Interesse an der Verwaltung von Medien sowie an Sport und Bewegung vorhanden sein. Auch die Fähigkeit, Kinder hierfür zu motivieren, ist gefragt. red