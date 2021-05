Gartenzaun beschädigt und Unfallflucht begangen

Lindenfels. Am Dienstag (18.05.) ist es in der Zeit von 10 bis 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kappstraße in Lindenfels gekommen. Hierbei wurde, wie die Polizei berichtet, ein Gartenzaun von einem bislang unbekannten KFZ beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Zaun beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter 06251 / 8468 - 0 in Verbindung zu setzen.

