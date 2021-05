Lindenfels. Bei einem Unfall am Dienstag in der Zeit zwischen 10 und 18.30 Uhr ist in der Kappstraße in Lindenfels ein Gartenzaun beschädigt worden.

AdUnit urban-intext1

Wie die Polizei berichtete, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Der Schaden am Zaun beträgt nach einer Schätzung der Beamten rund 2000 Euro. pol