Gäste erleben die Entstehung von Gemälden live mit

Reichelsheim. Die Gemeinde Reichelsheim hat im Rahmen des Förderprogramms Kultursommer 2021 der Kulturstiftung des Bundes unter dem Motto „Kunst geht auf Reisen und wir gehen mit“ auch die Reichelsheimer Künstlerin Olga Malkovskaja mit einer Ausstellung ihrer Arbeiten in Öl, Acryl und Mischtechnik für eine Zusammenarbeit gewonnen. Sowohl ihre Ölbilder, die das breite Spektrum von Landschaften bis Porträts erfassen, als auch die Bilder, die in zahlreichen Workshops in der Malschule (für Kinder und Erwachsene) im Atelier der Künstlerin am Rathausplatz in Reichelsheim entstanden sind, werden präsentiert.

22 Veranstaltungen

Die Besucher haben die besondere Möglichkeit, während der Öffnungszeiten der Ausstellung die „Live-Performance“ der Künstlerin selbst zu erleben und ihr bei Ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und mit zu verfolgen, wie ein solches Werk entsteht. Damit wagt die Malschule, die lange geschlossen war, einen Neustart. Das neue Workshop-Programm, das zur Ausstellung erscheint, markiert der Neuanfang.

Öffnungszeiten für die Ausstellung sind am Samstag, 26. Juni, und Sonntag, 27. Juni, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Die Liveperformance findet an beiden Tagen immer von 13.30 bis 15 Uhr statt.

Historische Atmosphäre

Das Regionalmuseum Reichelsheim sei mit seiner großen Halle im Erdgeschoss räumlich sehr geeignet und bietet eine tolle Atmosphäre in historischem Fachwerk, heißt es von der Gemeinde. Auch die Galerie der Malschule selbst, im Gebäude gegenüber dem Regionalmuseum habe diesen besonderen Charme.

Aufgrund der aktuellen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung weist die Gemeinde Reichelsheim darauf hin, dass der Zutritt in das Regionalmuseum und das Atelier jeweils nur mit einer medizinischen Maske möglich ist und die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu beachten sind. Ferner haben Besucher mit Symptomatik und Quarantäne- sowie Isolierungspflichtige keinen Zutritt. Zudem ist der Eintritt nur mit Negativnachweis möglich (PCR-Test, Antigen-Schnelltest, vollständiger Impfschutz).

Zur Nachverfolgbarkeit werden im Eingangsbereich jeweils Name, Anschrift und eine Telefonnummer in einer Liste erfasst, alternativ ist eine Registrierung über die Luca-App möglich.

Dieses Projekt „Galerie- und Kunstausstellung mit Live-Performance“ wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus Neustart Kultur gefördert.

Weiterhin unterstützt die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis dieses Projekt. Ute Naas, Kulturbeauftragte des Odenwaldkreises bereitet den Kultursommer im Kreis organisatorisch vor, Landrat Frank Matiaske hat für insgesamt 22 Projekte beantragt, Fördermittel beantragt. red