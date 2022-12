Gäste aus Italien an der GAZ in Reichelsheim

Reichelsheim. Seit dem Schuljahr 2014/15 organisiert die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim einen Schüleraustausch mit der Scuola Media Caio Giulio Cesare in Mestre-Venezia in Italien. Gäste von dort, die Deutsch als zweite Fremdsprache lernen, waren nun an der GAZ. Mit den Worten „Herzlichen Dank für das Ermöglichen dieser wunderbaren Erfahrung“ haben die italienischen Eltern die Begeisterung ihrer Kinder zum Ausdruck gebracht.

Viele waren von der Schule beeindruckt und wären gerne länger geblieben. Die Kinder wurden in Reichelsheim und Umgebung von Familien der GAZ-Schüler aufgenommen und sammelten eine Fülle von Eindrücken. Das Programm sah unter anderem den Besuch des Unterrichts, Ausflüge in Museen, das Backen von Weihnachtsplätzchen in der Schulküche, Spielnachmittage und Aktivitäten mit den Gastfamilien vor. Die Lehrer Manuela Crosariol und Diego Zanetti bedankten sich vor der Rückfahrt für das tolle Programm, das die GAZ organisiert hatte, und die äußerst freundliche Aufnahme an der Schule und in den Familien. Der Gegenbesuch der deutschen Partner ist für das Frühjahr geplant. red