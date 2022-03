Fürther Schüler sammelten für die Ukraine

Fürth. Betroffenheit und Entsetzen über den Krieg in der Ukraine prägen die Gespräche an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth. Mit einer Gedenkminute brachten Schüler und Lehrer ihre Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet zum Ausdruck und setzen gleichzeitig ein Zeichen für Frieden.

Dass dabei die Frage aufkam, wie man den Opfern der russischen Aggression helfen könnte, war selbstverständlich. Lehrer Gernot Oberle initiierte deswegen – animiert von einer Aktion in Leutershausen – eine Spendensammlung. Innerhalb von drei Tagen türmten sich Rucksäcke voll mit unverderblichen Lebensmitteln, Hygieneprodukten, Spielsachen und warmer Kleidung in der Schule. Eine Rimbacher Apotheke spendete obendrein jede Menge Verbandsmaterial und Medikamente.

Dem Spendenaufruf folgten auch das Staatliche Schulamt und das Studienseminar in Heppenheim. Eine Wäscherei in Mörlenbach brachte einen Lastwagen voller Handtücher.

Gernot Oberles siebte Klasse sortierte die Spenden, und der ehemalige HBS-Lehrer Kurt Oberle, die Lehrerin Ellen Bertsch und Robert Seltmann transportierten die Rucksäcke zum Sammelpunkt. „Wir lassen die Menschen im Kriegsgebiet und jene, die sich auf der Flucht befinden, nicht im Stich“, betonte der Initiator der Aktion. Daran werde deutlich, dass Solidarität kein leeres Wort sei und die Erziehung zum sozialen Miteinander an der Heinrich-Böll-Schule Früchte trage, sagte Oberle weiter. red