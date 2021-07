Eltern und Schüler waren sich einig: Es war eine schöne Abschlussfeier – trotz der ungewöhnlichen Umstände. Aufgeteilt in zwei Gruppen, erhielten 127 Schüler der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth ihre Abschlusszeugnisse. Die Stufenleiterin der neunten und zehnten Klassen, Astrid Schulze Icking, sagte: „Flexibel sein, das haben wir in der Corona-Zeit gelernt.“ Ein Unterricht in Kursen war an

