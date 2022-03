Vor mittlerweile 50 Jahren sind Schüler und Lehrer in das neue Gebäude der Gesamtschule in Fürth eingezogen. Wo am 8. März 1972 noch die allerletzten Bauarbeiten zu erledigen waren, stehen fünf Dekaden später wieder Bautätigkeiten an. Noch im Frühjahr soll mit der Erweiterung der heutigen Heinrich-Böll-Schule begonnen werden.

Diese trug im Frühjahr 1972 noch einfach die Bezeichnung

...