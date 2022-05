Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Fürther Aktion Afrikahilfe in diesem Jahr. In Zeiten von Krieg und Pandemie ist den Mitstreitern des Vereins zur Unterstützung der Arbeit der Schwestern der Kongregation Jesu in Simbabwe allerdings nicht nach einer großen Feier zumute. Das Jubiläum wurde im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Kirche St. Johannes der Täufer in Fürth zelebriert. Musikalisch

...