Schlierbach. Wegen Arbeiten am Ortsnetz Schlierbach ist am heutigen Dienstag, 18 Januar von 12 bis 16 Uhr die Trinkwasserversorgung in der Waldstrasse und Briefelbachstrasse unterbrochen. Das teilte die Stadt Lindenfels mit. „Wir empfehlen den Einwohnern für diesen Zeitraum einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen“, heißt es in der Ankündigung. Bereits gestern war das Wasser wegen eines Rohrbruchs zeitweise abgestellt worden. red

