Führungen durch die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach

Rimbach. Am heutigen Samstag, 30. Oktober, öffnet die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) Rimbach ihre Pforten für einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 13 Uhr stellt sich die Rimbacher Haupt - und Realschule allen Interessierten vor.

Neben einigen Mitmachangeboten, die sich hauptsächlich an die Viertklässler richten, die im kommenden Sommer die Schule wechseln, gibt es zahlreiche andere Programmpunkte. Bei einer Rallye können die Kinder Punkte sammeln und sich am Ende ein kleines Halloween-Präsent abholen. Geprägt wird der Tag der offenen Tür vom Leitsatz der Schule „Du bist sicher“, zu dem sich das Team der DBS einige Angebote hat einfallen lassen.

Besucher dürfen sich auf diverse Vorführungen freuen und sich den neuen 3D-Drucker sowie die Arbeit der Lego-Robotics-AG zeigen lassen. Die Fachschaft Englisch wird die Arbeit mit neuen iPads vorstellen. In den EDV-Sälen zeigt der Wahlpflichtkurs „Programmieren“, was bis jetzt geschaffen wurde. Die Fachschaften und Fächerverbünde zeigen, wie an der DBS gearbeitet wird. Zusätzlich stehen die Lehrkräfte sowie die Schüler und auch die Elternvertreter als Ansprechpartner bereit.

Gerade wurde an der DBS die Ausstellung „We have a voice“ veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um ein Projekt gegen Alltagsrassismus. Neben allen Programmpunkten ist diese Ausstellung mit Fotos und Aussagen der beteiligten Schülern zu besichtigen.

In zwei Führungen wird Schulleiter Timo Helwig-Thome durch das Gebäude führen. Diese finden um 10.45 und 11.45 Uhr statt. Auch Helwig-Thome steht Rede und Antwort zu seiner Schule. „Ein Tag der offenen Tür ist immer etwas Besonderes. Wir sind froh, dass wir uns in diesem Jahr wieder live präsentieren dürfen“, so Helwig-Thome.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Einlass Kontrollen (geimpft, genesen oder getestet) stattfinden. Für die Kinder ist das ausgefüllte Testheft der hessischen Schulen als Nachweis ausreichend. Aus diesem Grund wird der Einlass nur über die Pausenhalle erfolgen. Besucher sollten also über der großen Pausenhof aus Richtung der benachbarten Grundschule zur DBS kommen. Die Wege werden ausgeschildert sein. red