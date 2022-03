Frühlingskonzert soll Kriegsopfern zugutekommen

Winterkasten. Die Hutbuben vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten machen ihr Frühjahrskonzert am 30. April zu einem Benefizkonzert für die Opfer des Ukraine-Krieges. Diesen Beschluss fassten sie im Rahmen der Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag im Alten Schulhaus in Winterkasten.

Die Sitzung neigte sich schon dem Ende entgegen, als Chorleiter Jürgen Martini eher nebenbei ansprach, dass demnächst im Odenwaldkreis Menschen untergebracht werden, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Schnell wurden sich die Sänger einig: „Da wollen wir helfen.“ Schon zwei Wochen zuvor war der Chor beim Friedensgebet in der Winterkäster Waldhufenkirche aufgetreten, dessen Kollekte ebenfalls den Kriegsopfern zugutekam.

Nach kurzer Aussprache stand der Beschluss fest: Der Erlös des Frühjahrskonzerts am 30. April wird gespendet. Und das, obwohl die Sänger nach den coronabedingten Einschränkungen lange auf Einnahmen verzichten mussten.

Doch der Verein hat gut gewirtschaftet und das Jahr 2021 mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Chorleiter Martini hatte daran seinen Anteil, weil er auf einen Teil seines Honorars verzichtete. Außerdem hatte der Chor im vergangenen Jahr im Oktober sein Frühjahrskonzert nachgeholt, als die Corona-Regeln das für wenige Wochen erlaubten. Trotz Beschränkung der Hallen-Kapazität waren ein paar Euro für den Chor hängengeblieben.

Einige Einträge im Terminkalender

Das Adventssingen, zweites Standbein des Vereins, war dagegen 2021 zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Nun hoffen die Sänger, dass die 25. Auflage des Open-Air-Konzerts in diesem Jahr am vierten Advent wie gewohnt im Ferienhof Knöll stattfinden kann.

Der Terminkalender 2022 weist bereits einige Eintragungen auf, freilich alle unter dem Vorbehalt der von Corona bestimmten Regeln. Für das Wochenende vom 22. bis 24. April haben sich die Hutbuben zum Singseminar in Bad Soden-Salmünster angemeldet. Dort waren sie schon zweimal, aber in den vergangenen beiden Jahren war das Trainingslager der Pandemie zum Opfer gefallen. Bei dem Probe-Wochenende will Jürgen Martini seinen Sängern den letzten Schliff für das Frühjahrskonzert am 30. April in der Reichenberghalle in Reichelsheim verpassen. Für den 3. Juli hat der Sängerkreis Bergstraße den Chor eingeladen, um bei einer Matinée in Bensheim-Auerbach seine Männerchöre zu repräsentieren. Der Sängerkreis feiert sein 75-jähriges Bestehen.

Der SV Winterkasten hat Martinis Männer erneut zu einem Abend der Vereine eingeladen, der in den vergangenen beiden Jahren Pandemie-bedingt abgesagt werden musste. Am 8. Juli, dem Freitag vor dem Scheeserenne, sollen die Hutbuben gemeinsam mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr ein Konzert im Festzelt am Sportplatz geben.

Für den 17. Juli lädt der Crumbacher Chor unter dem Motto „Sing – das Crumbacher Chorfestival – keine Stimme zu viel!“ nach Fränkisch-Crumbach. Dort wollen die Winterkäster an drei verschiedenen Örtlichkeiten gemeinsam mit dem MGV Eintracht Beerfurth als „Gersprenzkrabbe“ auftreten. Der MGV Beerfurth ist der Heimatverein von Dirigent Martini und wird ebenfalls von ihm geleitet. Seit Jahren arbeiten die beiden Männerchöre erfolgreich zusammen. ppp