Reichelsheim. Am Freitag, 12. Mai, ist ein Frühlingskonzert an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.

In der Aula der Schule werden zu hören sein: die Rhythmusklasse, Bläserklassen sowie Schüler aus der Klavierklasse, die Schulband, die Lehrerband sowie Einzelkünstler. Die Catering-AG wird sich in der Pause um die Verpflegung der Besucher kümmern. red