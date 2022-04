Frühjahrskonzert der Hutbuben

Winterkasten. Die Hutbuben vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten laden zu einem Frühjahrskonzert am Samstag, 30. April, in der Reichenberghalle in Reichelsheim. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Nach heutigem Stand gelten für das Konzert keine Corona-bedingte Beschränkungen. Die Veranstalter empfehlen aber, bis zum Sitzplatz eine FFP-2-Maske zu tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Generalversammlung hat der Liederkranz entschieden, den Erlös den Opfern des Ukraine-Krieges zukommen zu lassen. Dafür kassieren die Veranstalter Eintritt und stellen eine Spendenbox auf. red

Info: Kartenbestellung per E-Mail: karten@liederkranz- winterkasten.de und unter Telefon 0152 / 25665953 Internet: Hutbuben.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2