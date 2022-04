Friedensgebet in Lindenfels mit Liedern zur Passion

Lindenfels. Am kommenden Sonntag, 10. April, findet das vierte Ökumenische Friedensgebet in Lindenfels statt. Diese Veranstaltungen finden seit dem 20. März regelmäßig im Wechsel in der evangelischen und der katholischen Kirche in Lindenfels statt. Das Friedensgebet am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Petrus und Paulus mit kurzen Meditationen wird wesentlich durch das Vokalensemble Voccata Heidelberg mit Liedern zur Passion gestaltet.

Der Eintritt ist frei, die Kollekte ist für die Ukraine-Hilfe. Es besteht Maskenpflicht und 3 G, jedoch kein Abstandsgebot. red

