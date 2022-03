Friedensgebet der Lindenfelser Kirchengemeinden

Lindenfels. Das nächste Friedensgebet, das von einer Gruppe aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde in Lindenfels durchgeführt wird, findet am Sonntag, den 27. März um 17 Uhr in der katholischen Kirche statt.

Neben Texten, die zum Frieden aufrufen, soll der Organist Jens Hebenstreit Orgelstücke spielen, die zum Innehalten und Nachdenken ermuntern sollen, kündigen die Veranstalter an.

Die geplante Andacht in der Evangelischen Kirche wird zugunsten des Friedensgebets zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, heißt es vom Kirchenvorstand. red

