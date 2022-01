Freiheiten für fleißige Schüler an der DBS

Rimbach. „Schule geht auch ohne Hausaufgaben“ – Nach diesem Motto wird seit drei Jahren an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach unterrichtet. In den Jahrgängen 5 bis 7 werden keine Hausaufgaben aufgegeben. Es hat sich gezeigt, dass durch das Kontrollieren der Hausaufgaben und das Sanktionieren bei deren Fehlen wertvolle Lernzeit verlorengeht, die sinnvoller genutzt werden kann, lautet der Gedanke dahinter.

Außerdem berichteten erleichterte Eltern, es sei zu Hause sehr viel harmonischer, seitdem es nicht ständig Ärger um die Erledigung der Hausaufgaben gebe, heißt es von der Haupt- und Realschule. Das spreche „doch sehr für die Abschaffung der Hausaufgaben“. Auf die kritische Nachfrage, ob denn dadurch nicht weniger gelernt würde, entgegnet die zuständige Koordinatorin und Lehrerin Lena Blust: „Ganz im Gegenteil, es bleibt mehr Zeit zum gemeinsamen Lernen und Vertiefen der Inhalte im Unterricht selbst.“ Für die Zeit ohne Hausaufgaben an der DBS falle die Bilanz deutlich positiv aus. Die Lernzeit könne effektiv genutzt werden.

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde nun der nächste Entwicklungsschritt im Bereich des Nachmittagsangebotes gemacht und ein Teil des geltenden Ganztagskonzeptes überarbeitet. Ganz nach der pädagogischen Überzeugung der Schule, „Lernende sicher im eigenen Tun zu machen und gezielt deren Verantwortung zu steigern“, wird aktuell mehr Eigenverantwortung der Schüler beim Lernen am Nachmittag erprobt. Das bedeutet, dass je nach Arbeitshaltung jedes Kind mehr oder weniger Zugeständnisse in der Arbeitsweise bekommen kann.

Verschiedene Stufen

Arbeiten und Lernen am Nachmittag erfolgt demnach auf drei Stufen. Dazu verabredeten alle Schüler mit den Lehrern, was von ihnen auf den einzelnen Stufen erwartet wird, erläutert die Leitung Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Wer sich innerhalb einer Stufe an die Anforderungen hält und diese erfüllt, kann beim Lernbegleiter (eine ausgebildete Lehrkraft) die Aufnahme in die nächst höhere Stufe erfragen. Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung, kann auch eine Abstufung erfolgen. Somit werden die Freiräume im schulischen Handeln etwas kleiner.

Damit die Motivation größer ist, starten alle Lernenden auf der Stufe 2 und erhalten somit einen Vertrauensvorschuss, heißt es von der Schule weiter.

Doch welche Möglichkeiten bieten die einzelnen Stufen? In Stufe 1 lernen die Schüler mit Unterstützung der Lehrer gemeinsam im Lernbüro. Die Arbeitsmaterialien holen sie sich selbstständig und sie können in Partnerarbeit an den Aufträgen arbeiten. Die Nutzung eines Laptops ist dabei unter Aufsicht möglich.

Gleichzeitig müssen die Lernenden die grundsätzlichen Anforderungen an die Arbeitsweise (ordentlicher Arbeitsplatz, verantwortungsvoller Umgang mit den Materialien und Lernplan) erfüllen. Werden diese Anforderungen über einen gewissen Zeitraum erfüllt, kann eine Hochstufung in Stufe 2 erfolgen. Hierbei können sich die Lernenden frei im Klassenraum bewegen und dort einen für sie passenden Lernort aufsuchen oder bei Erlaubnis den benachbarten Raum nutzen.

Positives Echo

Im Klassensaal kann bei entsprechender Eignung Musik über Kopfhörer gehört werden, um den Lernzugang mit einer angenehmen Assoziation zu verbinden. Zusätzlich dürfen alle Medien (darunter sind auch Tablets) unter Aufsicht zum Lernen genutzt werden.

Funktionieren die Absprachen auch auf dieser Stufe erfolgreich, kann erneut ein Upgrade auf Stufe 3 erfolgen. In diesem Bereich haben die Schüler noch größere Freiräume bei der Organisation ihres Lernens. Sie dürfen sich etwa frei auf dem Schulgelände einen für ihre Bedürfnisse geeigneten Lernort suchen, um ihre Arbeitsaufträge zuverlässig zu erledigen und diese durch den Lernplan in ihrem sogenannten Logbuch zu dokumentieren. Ihren Aufenthaltsort teilen sie lediglich ihrem Lernberater mit.

Die digitalen Medien seien zur Lernbegleitung sinnvoll einsetzbar, hebt die Leitung der Rimbacher Schule hervor. „Am Ende der Woche sprechen die Schüler auf allen Stufen mit ihrem jeweiligen Lernberater über den Erfolg und es wird entschieden, auf welcher Stufe die neue Woche begonnen wird“, heißt es aus der Bildungseinrichtung weiter.

In der laufenden Erprobungsphase hätten sich Schüler positiv zu den erreichbaren Freiräumen geäußert und entwickelten einen zuverlässigen Ehrgeiz im Erreichen der nächsten Stufe. „Es ist cool, wenn man selbst entscheiden darf, wo man lernen will“, antwortet eine Schülerin auf die Frage, was ihr an dem Graduiertensystem besonders gefalle. red

Info: Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Schule unter dbs-rimbach.de.