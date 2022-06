Freibad in Lindenfels ist in die Saison gestartet

Lindenfels. Das Freibad Lindenfels ist wieder geöffnet. Gestern startete die Einrichtung in die neue Saison. Corona-Auflagen gibt es in diesem Jahr nicht.

Geöffnet ist das Bad täglich in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Einlass ist bis 19.30 Uhr. Das Dreimeter-Sprungbrett steht den Badegästen wieder zur Verfügung. Am Fünfmeter-Turm laufen derzeit noch Sanierungsarbeiten, die aber in Kürze abgeschlossen sein sollen.

Dauerkarten für das Schwimmbad sowie die Drei-Bäder Karte für die Bäder in Lindenfels, Fürth und Birkenau sind beim Kur- und Touristik-Service erhältlich. Der Antrag dazu steht auf der Internet-Seite der Stadt bereit. red/Bild: Neu