Frauenkreis Winterkasten ehrte treue Mitglieder

Winterkasten. In der Hauptversammlung des Frauenkreises Winterkasten wurden fünf Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Beate Brehm ehrte (von links) Trixi Schmidt für 25-jährige Treue. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Karola Kredel, Brigitte Gehrisch, Margarete Ehrhardt und Elsbeth Zippel geehrt.

„Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind“, betonte Gabi Klinger vom Vorstandsteam bei der Sitzung. Trixi Schmidt, auch Mitglied im Vorstand, informierte über die weiteren Termine. Das nächste Treffen ist am 13. Mai zu einer Kräuterwanderung. Dazu bittet der Vorstand um Anmeldung. Für den 10. Juni ist ein Ausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim geplant, auch hier sind Anmeldungen erwünscht. Ein weiterer Ausflug soll zu einer Marzipanmanufaktur in den Odenwald gehen, ein Termin steht noch nicht fest. Geplant sind außerdem ein Bastelabend, Stricken im Herbst und ein Yoga-Kurs. Im Dezember wollen die Frauen eine Sektkellerei in Mainz und den Weihnachtsmarkt besuchen. jhs/Bild: jhs