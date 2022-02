Frau mit Auto bei Michelstadt gegen Baum geprallt / Fahrbahn für zwei Stunden gesperrt

Erbach. Am Dienstag (1. Februar) ist es gegen 14.30 Uhr auf der B47 von Erbach kommend in Fahrtrichtung Würzberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein Pkw Peugeot 206 ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 25-jährige Fahrerin des Pkws aus Michelstadt wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zwecks Bergung des Pkws und Durchführung der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtung für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei nimmt Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

