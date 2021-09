Franz Linzmeier feiert in Lindenfels 90. Geburtstag

Schlierbach. Ein Festtag war der vergangene Sonntag für Franz Linzmeier in Schlierbach: Im Kreise von Familienangehörigen und weiterer Gratulanten, die mit Glückwünschen und Präsenten vorbeischauten, feiert er 90. Geburtstag.

Geboren wurde er in Petrowitz im Sudentenland, heute Tschechien. Seine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs kam die Familie als Vertriebene nach Auerbach und von dort nach Schlierbach. Gelernt hat Franz Linzmeier den Beruf des Schreiners, später arbeitete er bis zum Beginn des Rentenalters als Einschalter auf Baustellen.

Seine Frau Anni, geboren in Kolmbach, lernte Franz Linzmeier 1956 beim Tanz in Reichelsheim kennen, fünf Jahre später heiratete das Paar. Zunächst lebten Franz und Anni Linzmeier gemeinsam in Kolmbach, dann zogen sie in ihr neugebautes Zuhause nach Schlierbach.

Zur Familie gehören ein Sohn, zwei Töchter, fünf Enkel und drei Urenkel. thz

