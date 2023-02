Fotoserie über Atelierhaus des Literaten Arnold Zweig

Derzeit präsentiert Bastian Gehbauer seine Fotoserie „Phantasma“ im Rahmen einer Gruppenausstellung in der Berliner Galerie „Die Möglichkeit einer Insel“.

Im Mittelpunkt seiner Fotoserie steht das Atelierhaus des Literaten Arnold Zweig, das vom Berliner Architekten Harry Rosenthal 1931 fertiggestellt wurde. „Das Gebäude wurde nach der Enteignung durch den NS-General Leonhard Kaupisch 1938 so stark umgebaut, dass von seiner Urform kaum mehr etwas erkenntlich ist“, erläutert Gehbauer auf seiner Internetseite. „Kaupisch wollte den ,Schandfleck’ ausmerzen und das Haus der neuen deutschen Ästhetik anpassen. Mich zog dieser erloschene Ort, mit Räumen, die nur noch im Geiste begehbar sind, unheimlich an“, schildert Gehbauer.

Da er das ursprüngliche Atelierhaus physisch selbst nicht mehr besuchen konnte, tat er dies im übertragenen Sinne, indem er noch erhaltene Aufnahmen aus den 1930er-Jahren künstlerisch aufgriff. „Ich tauchte ein in die querformatigen, sehr weitwinkligen Fotografien, um darin durch Ausschnitte die eigenen Bildwelten zu formulieren. Ich machte ein Bild im Bild. Die neuen Hochformate sind für mich wie Türen in diese vergangene Welt. Sie verbergen, was außerhalb ihres Rahmens liegt, aber richten gleichzeitig den Blick auf das für mich Wesentliche“, schildert Gehbauer.

Die Gruppenausstellung mit dem Titel „How I forgot about the skin of the places 1“ beschäftigt sich mit Architektur, inwieweit diese Träger von Erinnerungen sein kann und welchen emotionalen Einfluss Architektur, Räume und Orte auf den Menschen haben. Die Ausstellung ist noch bis 16. April zu besichtigen. stn